Раскрыто состояние российского делегата после нападения на него в ходе ПАЧЭС
Российский делегат не пострадал во время нападения на него в ходе мероприятия саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Знаю, что травм серьезных нет», — поделился собеседник агентства.
Ранее в сети появилось видео нападения на секретаря российской делегации, участвующей в заседании ПАЧЭС, Валерия Ставицкого. На кадрах видно, как украинский депутат Александр Мариковский держит развернутый украинский флаг, но подошедший к нему российский делегат резко выдергивает его из рук политика, после чего получает несколько ударов.
В российском посольстве отреагировали на произошедшее, заверив, что разбираются в ситуации. На место происшествия прибыли врач и консул, пострадавшему оказывается помощь.