Раскрыто состояние российского делегата после нападения на него в ходе ПАЧЭС

Член российской делегации, подвергшийся нападению в ходе ПАЧЭС, не получил серьезных травм

Российский делегат не пострадал во время нападения на него в ходе мероприятия саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Знаю, что травм серьезных нет», — поделился собеседник агентства.

Ранее в сети появилось видео нападения на секретаря российской делегации, участвующей в заседании ПАЧЭС, Валерия Ставицкого. На кадрах видно, как украинский депутат Александр Мариковский держит развернутый украинский флаг, но подошедший к нему российский делегат резко выдергивает его из рук политика, после чего получает несколько ударов.

В российском посольстве отреагировали на произошедшее, заверив, что разбираются в ситуации. На место происшествия прибыли врач и консул, пострадавшему оказывается помощь.