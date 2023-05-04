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10:38, 4 мая 2023Россия

Россиянин нокаутировал девушку ударом со спины посреди улицы и попал на видео

Житель Калининграда нокаутировал девушку ударом со спины посреди улицы на Литовском валу

Житель Калининграда нокаутировал девушку ударом со спины посреди улицы на Литовском валу. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Amber Mash.

На появившемся видеоролике видно, что девушка и мужчина, стоящий возле магазина, некоторое время конфликтуют. Горожанка отталкивает оппонента и уходит. Но тот догоняет ее и наносит удар кулаком по лицу. Девушка оказывается на асфальте, прохожий пытается ей помочь.

Жители Калининграда сначала пытались вычислить драчуна в соцсетях, но потом подключили к поискам полицию. О состоянии пострадавшей данных не поступало.

В марте сообщалось, что житель Воронежа в спортивном трико избил девушку на площадке перед лифтом. Позже выяснилось, что молодые люди живут в квартире на основании договора социального найма. Соседи пояснили, что они регулярно устраивают пьянки и дебоши.

До этого в Уфе мужчина с разбега ударил свою девушку в подъезде жилого дома. Затем он затащил спутницу в лифт и вылил ей на голову стакан кофе. Пострадавшая не стала предъявлять претензии. Она объяснила полицейским, что до этого с возлюбленным они почти не ссорились.

Анна Щербакова
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