Россиянин нокаутировал девушку ударом со спины посреди улицы и попал на видео
Житель Калининграда нокаутировал девушку ударом со спины посреди улицы на Литовском валу. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Amber Mash.
На появившемся видеоролике видно, что девушка и мужчина, стоящий возле магазина, некоторое время конфликтуют. Горожанка отталкивает оппонента и уходит. Но тот догоняет ее и наносит удар кулаком по лицу. Девушка оказывается на асфальте, прохожий пытается ей помочь.
Жители Калининграда сначала пытались вычислить драчуна в соцсетях, но потом подключили к поискам полицию. О состоянии пострадавшей данных не поступало.
В марте сообщалось, что житель Воронежа в спортивном трико избил девушку на площадке перед лифтом. Позже выяснилось, что молодые люди живут в квартире на основании договора социального найма. Соседи пояснили, что они регулярно устраивают пьянки и дебоши.
До этого в Уфе мужчина с разбега ударил свою девушку в подъезде жилого дома. Затем он затащил спутницу в лифт и вылил ей на голову стакан кофе. Пострадавшая не стала предъявлять претензии. Она объяснила полицейским, что до этого с возлюбленным они почти не ссорились.