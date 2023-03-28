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18:20, 28 марта 2023Россия

Россиянин избил девушку в подъезде и попал на видео

Житель Воронежа в спортивном трико избил девушку на площадке перед лифтом и попал на видео

Житель Воронежа избил девушку на площадке перед лифтом и попал на видео. Запись с камеры наблюдения опубликовало одно из местных сообществ во «ВКонтакте».

На кадрах мужчина в спортивном трико сидит на корточках в подъезде, перед ним стоит девушка и пытается по телефону. Поднявшись, россиянин бьет ее по голове. После одного из ударов он теряет равновесие и падает на пол.

Встав на ноги, он снова бьет женщину по лицу, из ее рук вылетает телефон. Мужчина наносит ей удар ногой в голову, после чего продолжает избиение в лифте. Женщина опускается на пол и закрывает лицо руками.

По словам автора сообщения, подобное происходит в подъезде не в первый раз. Попавшая на видео пара якобы проживает в квартире на основании договора социального найма и регулярно «устраивает пьянки и дебоши». Помимо постоянных ссор, они портят общедомовое имущество и «справляют нужду и блюют в подъездах», утверждает он.

Похожий случай произошел в марте в Уфе. На размещенном в интернете ролике мужчина с разбега бьет ожидающую лифт женщину, которая после этого падает на пол. Затем он затаскивает спутницу в лифт и выливает ей на голову стакан кофе. В тот же день было опубликовано видео разговора с, как оказалось, семейной парой, в ходе которого мужчина заявил, что попавший на видео инцидент был первым подобным случаем в их с супругой совместной жизни. Свое поведение он объяснил ревностью и заверил, что он «не драчун».

Алан Босиков
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