Бывшего начальника инспекции УФСИН Забайкалья задержали за превышение полномочий

Бывшего начальника инспекции УФСИН Забайкальского края задержали за превышение полномочий

В Забайкальском крае задержали бывшего начальника уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по региону за превышение полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Егор Марков.

По данным ведомства, фигурант требовал от подчиненных сотрудников передавать ему часть полученных премий. Те боялись своего руководителя и выполняли приказ. Сотрудник же пользовался деньгами в личных целях.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности») УК РФ. Отмечается, что кабинете и квартире задержанного прошли обыски.

Ранее стало известно, что в Подмосковье двое полицейских устроили гонки во дворе и врезались в припаркованную машину.