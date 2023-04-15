Двое полицейских устроили гонки во дворе в Подмосковье и врезались в автомобиль

В Подмосковье двое полицейских устроили гонки во дворе и врезались в припаркованную машину

В Подмосковье двое полицейских устроили гонки во дворе дома в деревне Сабурово и врезались в припаркованный автомобиль BMW. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в ночь на 15 апреля. После ДТП двое сотрудников патрульно-постовой службы попытались отогнать машину и уехать, однако им помешали местные жители. Они же вызвали сотрудников ДПС.

По словам очевидцев, водитель был пьян, его отправили на медосвидетельствование. Спустя два часа он вернулся на место аварии и пригрозил собравшимся очевидцам избиением.

После этого пьяная компания — вместе с полицейскими были три девушки — пересела в другую машину и уехала.

Ранее сообщалось, что под Томском экс-полицейского осудили на девять лет за пьяное ДТП с двумя погибшими девочками.