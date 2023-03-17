Сотрудника МВД осудили на девять лет за ДТП с двумя погибшими девочками

Под Томском осудили на 9 лет экс-полицейского за пьяное ДТП с двумя погибшими девочками

В Томской области суд приговорил к девяти годам лишения свободы 24-летнего бывшего сотрудника ОМВД России по Шегарскому району УМВД России по региону за смертельное ДТП с несовершеннолетними. Об этом в пятницу, 17 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пунктам «а, б» части 6 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении с лишением права три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также суд взыскал с осужденного 1,5 миллиона в пользу матерей погибших девочек.

По данным ведомства, в ночь на 23 апреля 2022 года пьяный фигурант ехал на машине в селе Мельниково. Он наехал на двух пешеходов и скрылся с места происшествия. Пострадавшие скончались.