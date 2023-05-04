Россия увеличила экспорт угля почти в полтора раза

ЦЦИ: экспорт российского коксующегося угля в январе-марте 2023 года увеличился на 44%

С января по март 2023 года экспорт российского коксующегося (металлургического) угля вырос до 17,9 миллиона тонн. Отгрузки по железной дороге (включая поставки в порты) увеличились на 44 процента год к году, со ссылкой на расчеты Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка сообщает газета «Ведомости».

В марте экспорт коксующегося угля увеличился сразу на 54 процента, до 4,9 миллиона тонн благодаря росту добычи в Кузбассе.

Крупнейшими направлениями поставок в конце первого квартала стали Китай (три миллиона тонн), Япония и Южная Корея (в совокупности один миллион тонн) и Индия (200 тысяч тонн). По данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМа), за четыре месяца отгрузки в Турцию выросли в 1,5 раза, до 1,7 миллиона тонн, а в Индию — в 46 раз, до 1,9 миллиона тонн.

Объем экспорта энергетического угля в марте составил восемь миллионов тонн. Отсутствие динамики объяснили низким спросом на топливо в межсезонье. Большую часть энергоресурсов в первом квартале приобрели Китай (4,2 миллиона тонн), Индия (3,1 миллиона тонн) и Турция (2,6 миллиона тонн).

Поставки Китаю, Турции и Индии выросли из-за того, что эти страны не присоединились к санкциям против России, объяснил заместитель генерального директора ИПЕМа Александр Григорьев. Коксующийся уголь более маржинален, поэтому именно его поставки растут в условиях ограниченной пропускной способности транспортной инфраструктуры. Также на увеличение отгрузок влияет оживление активности в Китае и подъем производства стали в Индии, добавил аналитик «Финама» Алексей Калачев.

В августе 2022 года Евросоюз ввел санкции против российского угля. В рамках эмбарго запрещены не только поставки, но и страхование судов, которые вывозят ресурс. Однако, несмотря на эмбарго, Россия сохранила за собой третье место по объему экспорта угля в мире, так как перенаправила транспортные потоки из Европы в Азию. При этом из-за санкций и завершения отопительного сезона цены на топливо упали на 18-20 процентов.

В Центре развития энергетики объяснили, что удержать объемы экспорта и сохранить экономику поставок удалось благодаря ослаблению рубля, увеличению перевалки через порты Северо-Запада, а также снижению стоимости фрахта судов из портов Балтики в Южную Азию.