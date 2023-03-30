Российский уголь резко упал в цене

Центр ценовых индексов ГПБ: экспортные поставки угля подешевели на 18-20% в 2023 году

Российский энергетический уголь всех марок и на всех направлениях поставок резко упал в цене — с начала года на 18-20 процентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Центра ценовых индексов Газпромбанка (ЦЦИ ГПБ). На этом фоне производители уже начали сокращать добычу.

С начала года уголь FOB Far East разной калорийности упал в цене на 15-18 процентов, до 104-133 долларов за тонну. Снижаются цены как на западном, так и на южном направлении экспорта. Стоимость угля на базисе FOB Тамань упала на 20 процентов, а FOB Baltic — на 21,1 процента.

При этом поставки за рубеж через Тамань в первом квартале остались на уровне прошлого года, отметил источник газеты. Объем поставок на юге во многом зависит от пропускной способности железных дорог. Рентабельность экспорта сохраняется, подчеркнул собеседник «Ъ».

Особенно сильно в цене упал уголь для металлургии. PCI (пылеугольное топливо) с начала года подешевело на 29 процентов, до 160 долларов, на базисе FOB Far East. Стоимость углей марки ГЖ несколько недель сохраняется на отметке 216 долларов за тонну — однако участники рынка ждут, что в начале апреля цена в контрактах снизится на 25-30 долларов.

Вместе с ценами снижается и добыча. По данным Росстата, в январе производство упало на 1,8 процента в годовом выражении, до 34,9 миллиона тонн. По сравнению с предыдущим месяцем снижение составило 19,3 процента.

Европа успешно прошла отопительный сезон, и опасения относительно нехватки энергоресурсов в мире снижаются, что приводит к подешевению не только угля, но и нефти и газа, отметил управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. Кроме того, на фоне банковского кризиса в ряде развитых экономик инвесторы с осторожностью вкладываются в сырьевые товары.

Эксперт видит риск того, что Россия не сможет реализовать на мировых рынках часть своего экспорта, особенно низкосортных и необогащенных углей, с учетом стоимости фрахта и дисконтов на российскую продукцию.

При этом в марте Минпромторг обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на намерение российских угольных компаний повысить цены на коксующийся уголь для внутреннего рынка вслед за мировыми котировками. Если угольщики исполнят обещание, то топливо станет дороже для российских металлургов более чем на 40 процентов, что повлияет на конечную продукцию.

