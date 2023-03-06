Россия вдвое снизила скидки на уголь

ЦРЭ: в феврале дисконт на российский уголь сократился до 30-35 процентов

К концу зимы 2023 года дисконт на поставки российского угля снизился до 30-35 процентов, отметили в отчете Центра развития энергетики (ЦРЭ). В ноябре 2022 дисконт на российское топливо составлял 50 процентов. В течение года максимальные скидки на уголь составляли 60 процентов.

В январе-феврале 2023 года спрос на уголь упал из-за теплой зимы и подешевевшего газа в Европе. Мировые цены на него также начали снижаться, говорится в отчете.

На фоне падения цен российские угольные компании удержали объемы экспорта и сохранили экономику поставок благодаря ослаблению рубля, увеличению перевалки через порты Северо-Запада, а также снижению стоимости фрахта судов из портов Балтики в южную Азию. В ближайшее время эксперты ЦРЭ ждут увеличения объемов поставок благодаря открытию экономики Китая. Только за февраль погрузка в КНР увеличилась по сравнению с ноябрем 2022 года до 1,1 миллиона тонн.

С начала года российский энергетический уголь с поставкой из портов Дальнего Востока стал дешевле на 17 процентов. Аналитики объяснили это теплой погодой, ростом добычи угля в Китае и трехкратным падением цен на газ в Европе. К концу февраля энергетический уголь с калорийностью 6000 килокалорий в портах стоит 135 долларов за тонну, а с калорийностью 5500 килокалорий — 124 доллара. Год назад они стоили 140-193 доллара за тонну.