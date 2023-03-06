Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:28, 6 марта 2023Экономика

Россия вдвое снизила скидки на уголь

ЦРЭ: в феврале дисконт на российский уголь сократился до 30-35 процентов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

К концу зимы 2023 года дисконт на поставки российского угля снизился до 30-35 процентов, отметили в отчете Центра развития энергетики (ЦРЭ). В ноябре 2022 дисконт на российское топливо составлял 50 процентов. В течение года максимальные скидки на уголь составляли 60 процентов.

В январе-феврале 2023 года спрос на уголь упал из-за теплой зимы и подешевевшего газа в Европе. Мировые цены на него также начали снижаться, говорится в отчете.

На фоне падения цен российские угольные компании удержали объемы экспорта и сохранили экономику поставок благодаря ослаблению рубля, увеличению перевалки через порты Северо-Запада, а также снижению стоимости фрахта судов из портов Балтики в южную Азию. В ближайшее время эксперты ЦРЭ ждут увеличения объемов поставок благодаря открытию экономики Китая. Только за февраль погрузка в КНР увеличилась по сравнению с ноябрем 2022 года до 1,1 миллиона тонн.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

С начала года российский энергетический уголь с поставкой из портов Дальнего Востока стал дешевле на 17 процентов. Аналитики объяснили это теплой погодой, ростом добычи угля в Китае и трехкратным падением цен на газ в Европе. К концу февраля энергетический уголь с калорийностью 6000 килокалорий в портах стоит 135 долларов за тонну, а с калорийностью 5500 килокалорий — 124 доллара. Год назад они стоили 140-193 доллара за тонну.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости
Киев принял решение по Артемовску
Жительница Подмосковья сломала ребенку позвоночник в отместку за сына
Конкурент России рекордно заработал на нефти и газе
Комитет Госдумы одобрил законопроект о введении цифрового рубля
Возлюбленная Тимати снялась топлес и поделилась результатом с подписчиками
Кустурица не приедет на закрытие кинофестиваля «Дух огня» из-за перелома ноги
Глава МИД Сингапура констатировал конец «дивидендов мира» после Второй мировой
Россия вдвое снизила скидки на уголь
Ставший ученым из-за смерти отца астрофизик раскрыл секрет машины времени
Продлена мера пресечения бывшей замглавы Минпросвещения Раковой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.