Стало известно о новой угрозе для Запорожской АЭС

Карчаа заявил об угрозе затопления ЗАЭС в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища

В случае прорыва дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище произойдет затопление территории Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, при таком исходе на станции будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки. Это приведет к проблемам для эксплуатации станции и рискам для ядерной безопасности.

Также Карчаа подчеркнул, что из-за прорыва дамбы будут затоплены минимум три крупных населенных пункта: Каменка-Днепровская, Благовещенка и Водяное. Их население составляет около 18 тысяч человек. «Здесь два выхода: либо украинцы прекращают обстрелы и дают нам отремонтировать поврежденные их артиллерией шандоры дамбы, и мы сбросим воду и устраним угрозу, либо придется этих людей эвакуировать», — заявил он.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Сильное давление воды на дамбу может привести к прорыву.

Среди причин повышения воды в водохранилище половодье и неконтролируемый сброс воды с ГЭС в Днепропетровске и Запорожье, которые находятся выше по Днепру под контролем Киева, а также обстрелы Каховской гидроэлектростанции со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).