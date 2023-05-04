Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:54, 4 мая 2023Бывший СССР

На Украине уклоняющихся от мобилизации мужчин переправляли в Россию

На Украине правоохранители задержали людей, переправлявших уклонистов в Россию
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Ukrainian Presidential Press / Reuters

На Украине правоохранители задержали людей, которые переправляли уклоняющихся от мобилизации мужчин в Россию. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила Сумская областная прокуратура.

Для пересечения границы был выбран международный пункт пропуска в Сумском районе, так как из-за постоянных обстрелов на нем отсутствуют пограничники.

Желающих выехать на территорию «страны-агресора» находили через интернет. Поездка через границу обходилась убегающим от мобилизации в 4300 долларов. «Чтобы избежать разоблачения, подозреваемые общались с клиентами исключительно через мессенджеры и несколько раз по пути к линии границы меняли транспортные средства», — отмечают в прокуратуре.

«Предпринимателей» задержали у российской границы 29 апреля, при попытке переправить в Россию 25-летнего парня.

Ранее украинские военнопленные рассказали, что были насильно призваны в украинскую армию. По словам одного из них, уроженца города Красный Луч в Луганской народной республике (ЛНР), он умышленно уклонялся от призыва, но позже был против воли отправлен в зону специальной военной операции (СВО).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Ростовской области на заводе нефтепродуктов взорвался дрон. Это третий за двое суток инцидент на нефтебазах России
29-летний россиянин из ревности зарубил топором соседа и его товарища
Зеленский посетит Международный уголовный суд
В ДНР заявили о концентрации ВСУ на нескольких направлениях
В Киеве и Одессе произошла серия взрывов
Создатель «Дикой мяты» поделился воспоминаниями об артистах-школьниках
Стало известно о вероятном присоединении к военным проектам ЕС еще одной страны
Россиянин забрался под мост, начал грызть троллейбусные провода и попал на видео
Женщина раскрыла измену мужа благодаря домашнему попугаю
Российскому пятикласснику оторвало фалангу пальца взрывом петарды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.