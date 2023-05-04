На Украине уклоняющихся от мобилизации мужчин переправляли в Россию

На Украине правоохранители задержали людей, переправлявших уклонистов в Россию

На Украине правоохранители задержали людей, которые переправляли уклоняющихся от мобилизации мужчин в Россию. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила Сумская областная прокуратура.

Для пересечения границы был выбран международный пункт пропуска в Сумском районе, так как из-за постоянных обстрелов на нем отсутствуют пограничники.

Желающих выехать на территорию «страны-агресора» находили через интернет. Поездка через границу обходилась убегающим от мобилизации в 4300 долларов. «Чтобы избежать разоблачения, подозреваемые общались с клиентами исключительно через мессенджеры и несколько раз по пути к линии границы меняли транспортные средства», — отмечают в прокуратуре.

«Предпринимателей» задержали у российской границы 29 апреля, при попытке переправить в Россию 25-летнего парня.

Ранее украинские военнопленные рассказали, что были насильно призваны в украинскую армию. По словам одного из них, уроженца города Красный Луч в Луганской народной республике (ЛНР), он умышленно уклонялся от призыва, но позже был против воли отправлен в зону специальной военной операции (СВО).