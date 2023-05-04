Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:21, 4 мая 2023Россия

Побег россиянина из автомобиля скорой помощи на ходу попал на видео

В Комсомольске-на-Амуре пациент сбежал из машины скорой помощи на ходу и попал на видео

В Комсомольске-на-Амуре пациент сбежал из автомобиля скорой помощи прямо во время движения. Видеозапись рискованного поступка пациента опубликовал Telegram-канал «Медицинская Россия».

На записи с видеорегистратора видно, как мужчина выскакивает на ходу из машины скорой помощи. Он сразу же падает и несколько секунд неподвижно лежит на асфальте. Затем он медленно встает на ноги. Пошатнувшись, мужчина восстанавливает равновесие и, спотыкаясь, убегает.

В Минздраве Хабаровского края сообщили, что в машине транспортировали раненого правонарушителя. «В автомобиле скорой его под охраной полиции повезли по Ленинградской в стационар второй больницы», — пояснил представитель министерства. Мужчина воспользовался ситуацией и сбежал.

В марте в Волгоградской области женщина выпала из движущегося автомобиля. Позже она пояснила, что вынуждена была экстренно покинуть машину из-за порвавшегося патрубка, из которого ей на ноги попал антифриз.

Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
США отреклись от причастности к атакам на Кремль
В Румынии выступили против идеи объединения с Молдавией
Самойлова заработала на продаже косметики почти миллиард рублей
США заявили об обеспечении Украины всем необходимым для наступления
Канье Уэст в лосинах на прогулке с женой стал объектом шуток в сети
Вейпы, еду и воду запретят проносить на Красную площадь на парад в День Победы
Опубликована карта боевых действий на Украине
Венгрия обозначила позицию по санкциям ЕС против российской ядерной энергетики
«Ёбидоёби» обжаловала решение суда о смене названия
США высказались против атак на лидеров стран после инцидента с беспилотниками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.