Побег россиянина из автомобиля скорой помощи на ходу попал на видео

В Комсомольске-на-Амуре пациент сбежал из машины скорой помощи на ходу и попал на видео

В Комсомольске-на-Амуре пациент сбежал из автомобиля скорой помощи прямо во время движения. Видеозапись рискованного поступка пациента опубликовал Telegram-канал «Медицинская Россия».

На записи с видеорегистратора видно, как мужчина выскакивает на ходу из машины скорой помощи. Он сразу же падает и несколько секунд неподвижно лежит на асфальте. Затем он медленно встает на ноги. Пошатнувшись, мужчина восстанавливает равновесие и, спотыкаясь, убегает.

В Минздраве Хабаровского края сообщили, что в машине транспортировали раненого правонарушителя. «В автомобиле скорой его под охраной полиции повезли по Ленинградской в стационар второй больницы», — пояснил представитель министерства. Мужчина воспользовался ситуацией и сбежал.

В марте в Волгоградской области женщина выпала из движущегося автомобиля. Позже она пояснила, что вынуждена была экстренно покинуть машину из-за порвавшегося патрубка, из которого ей на ноги попал антифриз.