Стало известно о самой высокой интенсивности боев в Артемовске

Военнослужащий ВСУ: интенсивность боев в Артемовске сейчас самая высокая с начала года

Интенсивность боевых действий в Артемовске (украинское название — Бахмут) сейчас самая высокая с начала года. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Сиротюк.

«Сейчас тут очень горячо, не помню, чтобы так было горячо, даже когда началась активная фаза зимой. Сейчас сузился участок фронта, больше концентрация артиллерийского огня… Все падает в районе размещения наших сил», — сказал военнослужащий.

Ранее со слов другого бойца ВСУ стало известно, что у Российской армии в Артемовске хорошо развита логистика и налажена особая тактика пополнения запасов. Военный заявил, что для этого существуют специальные люди, которые «целыми днями носят вооружение».

2 мая Министерство обороны России сообщило об уничтожении 290 украинских военных на донецком направлении в районе Артемовска. В ведомстве уточнили, что штурмовые отряды продолжают вести бой в западной части города, силы Воздушно-десантных войск сковывают украинские подразделения на флангах.