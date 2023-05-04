Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:27, 4 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о самой высокой интенсивности боев в Артемовске

Военнослужащий ВСУ: интенсивность боев в Артемовске сейчас самая высокая с начала года

Фото: РИА Новости

Интенсивность боевых действий в Артемовске (украинское название — Бахмут) сейчас самая высокая с начала года. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Сиротюк.

«Сейчас тут очень горячо, не помню, чтобы так было горячо, даже когда началась активная фаза зимой. Сейчас сузился участок фронта, больше концентрация артиллерийского огня… Все падает в районе размещения наших сил», — сказал военнослужащий.

Ранее со слов другого бойца ВСУ стало известно, что у Российской армии в Артемовске хорошо развита логистика и налажена особая тактика пополнения запасов. Военный заявил, что для этого существуют специальные люди, которые «целыми днями носят вооружение».

2 мая Министерство обороны России сообщило об уничтожении 290 украинских военных на донецком направлении в районе Артемовска. В ведомстве уточнили, что штурмовые отряды продолжают вести бой в западной части города, силы Воздушно-десантных войск сковывают украинские подразделения на флангах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о полете атаковавших Кремль дронов над Подмосковьем
Магазины заменившего Bershka бренда начали открываться в городах России
Мартен Фуркад объяснил поддержку российских спортсменов
Гид наткнулся на редкого розового слоненка в заповеднике
Мать погибшего певца Аарона Картера задержали из-за драки с мужем
Сын модельера Вячеслава Зайцева удивился данным о долгах отца
Венгрия обвинила ЕС в разрушении европейского рынка украинским зерном
В Белом доме заявили о запретах Киеву наносить удары по России
Стало известно о самой высокой интенсивности боев в Артемовске
Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.