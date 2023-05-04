США высказались против атак на лидеров стран после инцидента с беспилотниками
В Белом доме после попытки удара по Кремлю заявили, что не поощряют атаки на лидеров
В Белом доме прокомментировали попытки удара по Кремлю, заявив, что Вашингтон не поощряет атаки на отдельных лидеров. Как уточняет РИА Новости, таким образом представители администрации нынешнего президента США Джо Байдена ответили на вопрос о том, считают ли они российского лидера Владимира Путина законной целью Вооруженных сил Украины (ВСУ).