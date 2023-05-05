iPhone 14 Pro подешевел на 15 тысяч рублей

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 14 Pro снизилась до 105 тысяч рублей

В России подешевел актуальный топовый смартфон Apple. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, стоимость iPhone 14 Pro достигла 105 тысяч рублей. На старте продаж смартфон оценивали в 120 тысяч рублей. Таким образом, стоимость аппарата снизилась на 15 тысяч.

Смартфон 14 Pro получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2556х1179 пикселей с частотой 120 герц и поддержкой режима Always-On Display. Устройство получило процессор A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами 48, 12 и 12 мегапикселей, аккумулятор емкостью 3200 миллиампер-часов.

Гаджет отличается наличием нового экранного выреза Dynamic Island. «"Динамический остров" реагирует на действия: может расширяться, сворачиваться и видоизменяться в виджеты», — отметили журналисты.

В конце апреля стало известно, что на российском рынке подешевел iPhone 12 mini. Компактный девайс стал доступен примерно за 50 тысяч рублей, тогда как на старте продаж он стоил 70 тысяч.