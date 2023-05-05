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09:34, 5 мая 2023Мир

Застрелившего восьмерых в Сербии задержала полиция

Полиция Сербии арестовала мужчину, застрелившего восьмерых человек
Начало событий в новости В Сербии мужчина застрелил восемь человек

Фото: Armin Durgut / AP

Полиция Сербии арестовала стрелка, подозреваемого в убийстве восьми человек и ранении еще 13 в деревне под Белградом, пишет Reuters.

Представители МВД Сербии не смогли немедленно предоставить агентству комментарии по поводу случившегося.

Трагедия произошла в общине Младеновац в ночь на 5 мая. По предварительным данным, подозреваемый — 21-летний Урош Б. — поссорился с полицейским во дворе местной школы, после чего взял дома оружие и застрелил правоохранителя и его сестру. Затем он продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин, где попытался скрыться от полиции.

А 3 мая 14-летний подросток открыл стрельбу в одной из школ Белграда. В результате произошедшего погибли девять человек, еще семь ранены.

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Виктория Кондратьева
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