МВД Сербии подтвердило гибель девяти человек при стрельбе в школе

МВД Сербии: при стрельбе в школе в Белграде погибли девять человек, семь ранены

При стрельбе в школе в Белграде в ходе нападения 14-летнего подростка погибли девять человек, семь ранены, им оказывается медицинская помощь. Об этом сообщает пресс-служба МВД Сербии.

«При стрельбе утром в школе "Владислав Рибникар" в районе Врачар [в Белграде] убиты восемь детей и охранник, шестеро детей и учитель ранены, они помещены в центр скорой помощи и детскую больницу», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 14-летний подросток около 8:40 по местному времени (9:40 мск) открыл стрельбу из отцовского пистолета утром в одной из школ Белграда. В результате погиб охранник, пострадали преподаватель истории и несколько учеников. В МВД уточнили, что стрелявший является учеником образовательного учреждения.

