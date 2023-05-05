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03:38, 5 мая 2023Мир

В Сербии мужчина застрелил восемь человек

Мужчина застрелил 8 человек в общине Младеновац в Сербии, еще 13 ранены

Фото: imago / sportfotodienst / Global Look Press

Мужчина застрелил восемь человек в сербской общине Младеновац. Об этом сообщает газета Blic.

Как стало известно, подозреваемый — 21-летний Урош Б. — поссорился с 20-летним полицейским во дворе местной школы, после чего взял дома оружие и застрелил правоохранителя и его сестру. Позже мужчина продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин, где попытался скрыться от полиции. На данный момент в регионе объявлен план «Вихрь».

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич расценил произошедшее в Младеноваце как террористический акт.

3 мая 14-летний подросток открыл стрельбу в одной из школ Белграда. В результате произошедшего погибли девять человек, еще семь ранены.

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Марина Совина
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