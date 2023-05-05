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15:41, 5 мая 2023Забота о себе

Врач подсказал способ справиться с аллергией без лекарств

Дерматовенеролог Иванов посоветовал использовать влажные салфетки для борьбы с аллергией

Фото: Unsplash

Влажные салфетки, медицинская маска и солнцезащитные очки помогут справиться с симптомами аллергии на пыльцу, считает врач-дерматовенеролог Роман Иванов. Способ борьбы с аллергией без лекарств он подсказал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Иванова, если под рукой нет антигистаминных препаратов, следует как можно меньше контактировать с аллергеном, чтобы не допустить появления симптомов. В случае аллергии на пыльцу врач посоветовал носить на улице солнечные очки и медицинскую маску, чтобы защитить глаза и дыхательные пути. Помимо этого, он предложил чаще умывать лицо или использовать влажные салфетки, чтобы смыть с кожи частицы пыльцы. «Главное — не тереть и не чесать глаза, как бы сильно ни хотелось. Облегчения это не принесет, а воспаление только усилится», — сказал Иванов.

Он добавил, что раздражители преследует аллергиков повсюду — дома, на работе и в машине. Частицы пыльцы попадают в помещения через открытые окна и шахты вентиляции, их заносят люди на своей одежде и обуви. Поэтому в период цветения Иванов дал совет чаще проводить влажную уборку, закрывать окна и двери, а также принимать душ и менять одежду сразу после возвращения домой. «Проветривать лучше рано утром, поздно вечером или после дождя: из-за повышения влажности пыльцу прибивает к земле, а ее концентрация в воздухе снижается», — уточнил Иванов.

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Кроме того, специалист отметил, что снизить концентрацию пыльцы в помещении поможет очиститель воздуха. При этом наиболее эффективным методом борьбы с симптомами аллергии, по мнению Иванова, является консультация у специалиста до начала периода цветения.

Ранее американский аллерголог Клиффорд Бассет рассказал, почему в этом году многие ощущают более тяжелые симптомы аллергии. По его мнению, во всем мире деревья стали производить больше пыльцы.

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Екатерина Улитина
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