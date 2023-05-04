Врач назвала причину ухудшения симптомов аллергии в этом году

Аллерголог Клиффорд Бассет: симптомы аллергии ухудшаются из-за роста количества пыльцы

Американский аллерголог Клиффорд Бассет назвал причину, по которой симптомы сезонной аллергии стали тяжелее. В беседе с изданием Insider он рассказал, что тенденция будет ухудшаться с каждым годом.

Врач отметил, что в этом году пациенты по всему миру заметили обострение симптомов аллергии. По его мнению, это связано с периодом и интенсивностью цветения растений. За последние три десятилетия количество выделяемой ими пыльцы увеличилось примерно на 20 процентов, утверждает Бассет. К концу века это число вырастет в три раза, что приведет к росту аллергических заболеваний и их более тяжелому течению.

Специалист добавил, что на ухудшение симптомов аллергии также влияет загрязнение воздуха. Он объяснил, что вредные частицы в атмосфере попадают в организм человека вместе с пыльцой и иногда вызывают более тяжелые проявления заболевания. Он посоветовал аллергикам пользоваться очистителями воздуха, воздушными фильтрами и избегать триггеров, которые вызывают насморк, покраснение глаз и иные симптомы.

Ранее врач-терапевт Артем Меринов назвал способы отличить аллергию от других болезней. Чтобы избежать путаницы, следует обращать внимание на сезонность и близость к аллергенам.