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20:37, 4 мая 2023Забота о себе

Врач назвала причину ухудшения симптомов аллергии в этом году

Аллерголог Клиффорд Бассет: симптомы аллергии ухудшаются из-за роста количества пыльцы

Фото: Brittany Colette / Unsplash

Американский аллерголог Клиффорд Бассет назвал причину, по которой симптомы сезонной аллергии стали тяжелее. В беседе с изданием Insider он рассказал, что тенденция будет ухудшаться с каждым годом.

Врач отметил, что в этом году пациенты по всему миру заметили обострение симптомов аллергии. По его мнению, это связано с периодом и интенсивностью цветения растений. За последние три десятилетия количество выделяемой ими пыльцы увеличилось примерно на 20 процентов, утверждает Бассет. К концу века это число вырастет в три раза, что приведет к росту аллергических заболеваний и их более тяжелому течению.

Специалист добавил, что на ухудшение симптомов аллергии также влияет загрязнение воздуха. Он объяснил, что вредные частицы в атмосфере попадают в организм человека вместе с пыльцой и иногда вызывают более тяжелые проявления заболевания. Он посоветовал аллергикам пользоваться очистителями воздуха, воздушными фильтрами и избегать триггеров, которые вызывают насморк, покраснение глаз и иные симптомы.

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Екатерина Улитина
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