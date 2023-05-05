Apple подорожала из-за неожиданного роста продаж iPhone

Акции Apple выросли на 4 процента после сообщения о росте продаж iPhone в прошлом квартале

В пятницу, 5 мая, акции Apple подорожали на пять процентов, до 174,08 доллара, после финансового отчета компании, в котором говорилось о неожиданном росте продаж iPhone в прошлом квартале, следует из данных биржи Nasdaq.

Вечером 4 мая компания сообщила, что ее выручка во втором финансовом квартале составила 94,8 миллиарда долларов, превысив прогноз аналитиков в 92,6 миллиарда долларов. Как и ожидалось, Apple объявила о планах обратного выкупа акций на 90 миллиардов долларов, а также увеличила квартальные дивиденды на 4 процента, до 24 центов на акцию.

Более 51 миллиарда долларов Apple получила от продаж своего флагманского продукта — iPhone. Этот показатель превысил ожидания инвесторов в 49 миллиардов долларов. Генеральный директор компании Тим Кук отметил, что, хотя рост и составил всего 1,5 процента по сравнению с аналогичным периодом год назад, показатель стал рекордным для квартала, который закончился в марте, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию.

Компания особенно преуспела на развивающихся рынках, продемонстрировав рекордные продажи в Мексике, Индонезии, Саудовской Аравии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и на Филиппинах. По словам Кука, объем продаж увеличился бы еще больше, если бы курсы валют оставались постоянными — сильный доллар снизил доходы компании, получаемые за пределами США.

Ранее сообщалось, что выручка российской «дочки» Apple — «Эппл рус» — в 2022 году обвалилась сразу на 78 процентов по сравнению с предыдущим годом, до 85,4 миллиарда рублей. Компания закончила год с чистым убытком в 6,5 миллиарда рублей, хотя в 2021 году получила прибыль в 11,5 миллиарда рублей.