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11:40, 5 мая 2023Россия

Песков допустил обсуждение атаки Кремля на Совбезе

Песков предположил, что на Совбезе с участием Путина обсудят тему атаки дронов на Кремль

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На заседании Совета безопасности России с участием президента страны Владимира Путина, которое состоится в пятницу, 5 мая, может быть обсуждена тема атаки беспилотников на Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Если они [слова об атаке беспилотных летательных аппаратов на Кремль] будут, мы обязательно их покажем. То, что (удары) будут так или иначе обсуждаться, можно с большой долей уверенности это предположить», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков уточнял, что 5 мая состоится запланированное заседание Совбеза. Глава государства соберет узкий состав Совета.

Украина атаковала Кремль беспилотниками в ночь на среду, 3 мая, в результате оказался поврежден купол Сенатского дворца. Во время атаки президента России Владимира Путина в Кремле не было. Пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о реакции президента на атаку беспилотников, заявил, что Путин никогда не теряет самообладания в экстремальных ситуациях, ведет себя собранно и спокойно.

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Анастасия Шейкина
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