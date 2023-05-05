Российский вратарь помог «Флориде» победить в матче НХЛ и установил рекорд

Вратарь Бобровский установил рекорд «Флориды» по победам подряд в матчах плей-офф НХЛ

«Флорида Пантерc» победила «Торонто Мейпл Лифс» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Торонто и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Одержать победу «Флориде» помогли в том числе 35 сейвов российского голкипера Сергея Бобровского. Вратарь стал первой звездой матча.

Для Бобровского эта победа стала пятой подряд в серии плей-офф. Таким образом, он установил рекорд «Флориды» по победной серии вратарей в плей-офф лиги. Ранее лидером по этому показателю был Джон Ванбисбрук, который в 1996 году провел четыре беспроигрышных матча подряд.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Флориды». Третий матч состоится 8 мая в Санрайзе.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. В активе команды нет побед в Кубке Стэнли.