Российские военнослужащие пресекли деятельность диверсионной группы ВСУ в ДНР

Минобороны заявило, что ВС России пресекли деятельность украинской ДРГ в ДНР

Российские военнослужащие пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу, 5 мая, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве также отметили, что на двух направлениях — южно-донецком и запорожском — ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки было уничтожено свыше 90 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), один танк, пять автомобилей, гаубица Д-30 и артиллерийская система М777 производства США. Удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Малиновка, Червоное и Новоданиловка.

Кроме того, ВС России пресекли деятельность трех украинских ДРГ на купянском направлении, добавили в Минобороны.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.