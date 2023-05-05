Синяки на теле 21-летней девушки оказались симптомом смертельного заболевания

У британки нашли острый лейкоз после того, как ее тело внезапно покрылось синяками

Синяки, которыми внезапно покрылось тело 21-летней британки Эмили Лэнд, оказались симптомом смертельного заболевания. О борьбе девушки с тяжелой болезнью рассказало издание Daily Express.

После анализа крови у девушки диагностировали острый лейкоз. Уже через три дня Эмили прошла первую процедуру химиотерапии, и после четырех таких процедур в июле 2022 года вышла в ремиссию. Когда спустя два месяца лейкоз вернулся, врачи пришли к выводу, что необходима трансплантация костного мозга.

Подходящего донора нашли в Нидерландах через три месяца. По словам Эмили, восстановление после операции давалось ей тяжело. «Не иметь возможности даже встать или принять душ, не начав задыхаться и не нуждаясь в помощи, было печально», — вспоминает она.

Девушка утверждает, что известие о возвращении рака потрясло ее сильнее, чем первый диагноз. «Я не знала, чего ждать от трансплантации, все казалось нереальным. Сейчас рак ушел, я хожу к психотерапевту, чтобы пережить полученную травму», — призналась она.

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