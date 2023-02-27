Здоровый мужчина заметил странные пятна на груди и получил тяжелый диагноз

В Великобритании мужчина заметил фиолетовые пятна на груди и узнал, что болен лейкозом

Здоровый 27-летний житель Северной Ирландии, Великобритания, по имени Гарри Симпсон заметил странные пятна на теле и внезапно получил тяжелый диагноз. Об этом сообщает Liverpool Echo.

Мужчина обнаружил фиолетовые пятна на груди в феврале 2022 года, когда принимал душ перед поездкой в Дубай на день рождения. Он не придал этому большого значения и следующие две недели активно праздновал 26-летие, прыгая с парашютом и катаясь на гидроциклах. Однако, вернувшись домой, Симпсон начал чувствовать постоянную усталость и обратился в больницу. Врачи предположили, что мужчина подхватил вирусную инфекцию, и выписали ему антибиотики.

Надеясь, что состояние его здоровья придет в норму, Симпсон отправился на юг Ирландии, чтобы забраться на самую высокую гору. По словам мужчины, ему пришлось останавливаться около 20 раз, чтобы перевести дыхание. «Я буквально чувствовал, как мое сердце бешено бьется в груди, как сильно оно колотится. Я чувствовал это в своих артериях, в шее. Мои лимфатические узлы с одной стороны распухли. Я задыхался и просто изо всех сил пытался дышать», — вспоминает он. Симпсон обратился к своему терапевту, и тот направил его на обследования. Мужчине пришлось провести в больнице две недели, прежде чем он узнал, что болен острым лимфобластным лейкозом из ранних Т-клеточных предшественников. Такой вид рака плохо поддается лечению и обладает высоким риском рецидива.

Врачи сообщили, что Симпсону осталось жить три недели. «Я просто сидел и плакал. Моя бабушка была расстроена, а отец пытался поддержать меня», — рассказывает мужчина. Больной провел в больнице 19 недель. Он прошел курс химиотерапии, перенес 12 люмбальных пункций, чтобы остановить распространение рака на мозг, и лечился ферментами, которые вводили в организм при помощи тонких игл. В результате сильной нагрузки на организм Симпсон перенес инсульт и не мог двигаться в течение трех недель. После двух недель восстановления он прошел еще один курс химиотерапии и радиотерапии. Затем врачи провели мужчине пересадку стволовых клеток, которые ему пожертвовала сестра, и после восстановления его выписали из больницы.

Симпсон отметил, что на протяжении всего лечения старался сохранять позитивный настрой. Он вел дневник, где делился своими чувствами и впечатлениями. По словам мужчины, справиться с болезнью ему помогли друзья, которых он обрел в больнице, а также добрые медсестры.

За два дня до своего 27-летия Симпсон узнал, что полностью победил рак. Несмотря на это, ему необходимо регулярно проходить обследования и принимать лекарства, чтобы предотвратить рецидив заболевания. «Каждый вечер перед сном я благодарю себя за что-то, что я сделал в течение дня, и засыпаю счастливым. Когда я просыпаюсь, я тоже чувствую себя счастливым и радуюсь новому дню», — говорит мужчина.

Ранее сообщалось, что в Чили у пятилетней девочки диагностировали редкую форму рака груди. Сейчас девочке семь лет, она уже два года живет со смертельной болезнью.