Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:40, 5 мая 2023Ценности

Фитнес-блогерша каждый день ела бургеры в течение месяца и удивилась результату

Блогерша Лиззи Хай показала подтянутое тело после поедания бургеров в течение месяца

Кадр: @liz.bitesback / TikTok

Фитнес-блогерша Лиззи Хай из Лондона каждый день ела бургеры в течение месяца и удивилась результату. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсерша с никнеймом liz.bitesback, чей блог насчитывает более 110 тысяч подписчиков, решила показать, как изменилось ее тело после упомянутого эксперимента. Так, юзерша продемонстрировала коллаж из двух фотографий до и после поедания фастфуда. На размещенных кадрах видно, что спустя 30 дней тело девушки стало более подтянутым и рельефным, а в области живота появились кубики пресса.

По словам Хай, для достижения такого внешнего вида она также регулярно выполняла физические упражнения. «Я ежедневно ходила по 10 тысяч шагов, выполняла четыре тренировки и одну пробежку в неделю, а еще уделяла 10 минут в день медитациям. С таким образом жизни я чувствую себя намного лучше», — призналась она.

Материалы по теме:
Самый популярный в мире YouTube-блогер раздает деньги и покупает дома незнакомцам. Почему не все верят в его искренность?
Самый популярный в мире YouTube-блогер раздает деньги и покупает дома незнакомцам.Почему не все верят в его искренность?
18 декабря 2022
«Соцсети опасны, как наркотики» Женщина решила высмеять блогеров и обрела популярность. Как это едва не свело ее с ума?
«Соцсети опасны, как наркотики»Женщина решила высмеять блогеров и обрела популярность. Как это едва не свело ее с ума?
6 декабря 2021
«Слишком гениален для этого мира» Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
«Слишком гениален для этого мира»Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
30 августа 2021

Подписчики оценили поступок блогерши в комментариях под постом. «Это самый прекрасный пример того, что плохой еды не бывает», «Хорошо, что вы напоминаете людям, что необязательно чувствовать вину за съеденные блюда», «Спасибо вам!» — поблагодарили они.

В декабре 2022 года блогеры на протяжении месяца ели только мясо с солью и поделились результатами. Речь шла о системе питания, созданной ведущей подкастов о здоровом образе жизни Михайлой Петерсон, которая включает в себя рацион из мяса преимущественно жвачных животных. Помимо него, диета допускает только питье воды и использование соли во время готовки блюд.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Кадыров обратился к Шойгу после слов Пригожина об Артемовске
В одном российском регионе построят пять мусоросортировочных станций
Обнаружена основная причина смерти при COVID-19
Жестокое убийство российского пенсионера раскрыли благодаря записи на телефоне
В Запорожской области раскрыли подробности переселения жителей
МИД Венгрии обвинил США в желании втянуть страну в конфликт на Украине
Диетолог назвала три правила для похудения на средиземноморской диете
Таможенники нашли в багаже пассажирки 22 змеи и сняли их на видео
Фитнес-блогерша каждый день ела бургеры в течение месяца и удивилась результату
Оценено подорожание стоимости аренды жилья в приморских городах России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.