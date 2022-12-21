Блогеры на протяжении месяца ели только мясо с солью и поделились результатами

Блогеры протестировали «львиную диету» из мяса и соли и поделились результатами в сети

Блогеры протестировали так называемую «львиную диету» и поделились результатами эксперимента с подписчиками. Об этом сообщает портал Fox29.

Речь идет о системе питания, созданной ведущей подкастов о здоровом образе жизни Михайлой Петерсон, которая включает в себя рацион из мяса, преимущественно жвачных животных. Помимо него, диета допускает только питье воды и использование соли во время готовки блюд. При этом сторонники движения исключают из меню все фрукты, овощи и зерновые.

Пользователь сети с никнеймом roryskitchen на протяжении месяца ел только мясо в попытке улучшить пищеварение и вылечить аутоиммунные болезни. По словам мужчины, соблюдение диеты позитивно сказалось на его общем самочувствии и внешнем виде кожи. Однако в некоторые дни юзер чувствовал слабость и усталость.

Инфлюнсер theova11 также призналась, что упомянутое питание изменило ее жизнь в лучшую сторону, поэтому она решила продолжить придерживаться данного рациона. «Я заранее разделила и заморозила мясо, чтобы не тратить время на готовку в течение дня. Плюс я планирую потреблять различные пищевые добавки», — призналась женщина в ролике.

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