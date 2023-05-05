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06:53, 5 мая 2023Наука и техника

Озвучен метод предотвращения потери памяти при болезни Альцгеймера с помощью сна

BMC Medicine: глубокий сон предотвратил потерю памяти при деменции

Фото: Lucas Andrade / Unsplash

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли озвучили метод профилактики при болезни Альцгеймера. Работа, опубликованная в журнале BMC Medicine, показывает, что глубокий сон способствует предотвращению потери памяти при нейродегенеративных заболеваниях.

Известно, что амилоидные бляшки — скопления белков в мозгу — связаны с болезнью Альцгеймера. При этом здоровый сон является основополагающим аспектом сохранения памяти, а уменьшение продолжительности глубокого сна коррелирует с темпами накопления бета-амилоида в мозге, после чего с большей вероятностью наступает деменция.

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В ходе работы авторы рассмотрели данные 62 пожилых людей, которые были здоровыми и без диагностированного слабоумия. Участников попросили спать в лаборатории, где специалисты фиксировали и анализировали их сон с помощью аппарата электроэнцефалографии (ЭЭГ). Кроме того, применялась позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) для измерения количества отложений бета-амилоида в мозге. У половины испытуемых было зафиксировано большое количество отложений амилоида. После сна участников попросили пройти тест на память, где нужно было сопоставить имена с лицами.

Та группа, которая имела большое количество отложений в мозге и которая имела более высокие показатели глубокого сна, демонстрировала лучшие результаты в тестировании на память, чем та, у которой было такое же количество отложений, но спала хуже. В группе без скоплений бета-амилоида глубокий сон не оказывал дополнительного эффекта на память. Исследователи подчеркивают, что глубокий сон позволяет нивелировать вредное воздействие бета-амилоидных скоплений на память.

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Елена Апазиди
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