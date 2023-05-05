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16:47, 5 мая 2023Ценности

Эмили Ратаковски снялась топлес для журнала

Модель Эмили Ратаковски снялась топлес для журнала HommeGirls

Фото: @sk8rmom420 / @hommegirls

Американская модель Эмили Ратаковски снялась топлес для журнала HommeGirls. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном черно-белом снимке 31-летняя манекенщица позирует перед камерой в джинсах, прикрыв руками обнаженную грудь. В макияже визажисты сделали акцент на глаза, нанеся на веки темные тени. Стилисты, в свою очередь, зачесали ее волосы назад и распылили на них лак, создав эффект «мокрой» укладки.

Кроме того, во время съемки знаменитость примерила рваную футболку, кожаные мини-шорты с широким поясом, а также сапоги с высоким голенищем и на массивной подошве.

В апреле Эмили Ратаковски стала участницей новой фотосессии для модного журнала Vogue. Знаменитость снялась в нескольких откровенных нарядах: в облегающем платье Dolce&Gabbana черного цвета в сочетании с длинными перчатками и повязкой на голове, а также в рубашке Prada с глубоким декольте, которое частично оголяло ее грудь, кожаных шортах и вязаном топе.

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Мария Винар
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