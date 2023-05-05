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02:56, 5 мая 2023Бывший СССР

Раскрыт исход встречи американских истребителей c российской ПВО на Украине

Бывший пилот ВВС США Венейбл заявил, что российские системы ПВО уничтожат F-16 на Украине
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Фото: Ann Wang / Reuters

Истребители F-16 не пригодны для использования в ходе украинского конфликта, поскольку они не могут преодолеть российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в комментарии Business Insider заявил ветеран ВВС США, бывший пилот F-16 Джон Венейбл.

По его оценкам, электроника комплексов С-400 способна перехитрить системы наведения американских истребителей четвертого поколения. «F-16 нечего делать на современном поле боя», — отметил пилот, добавив, что передача Киеву таких истребителей не способна изменить ход боевых действий.

Венейбл признался, что не хотел бы оказаться в кресле своего самолета над Украиной. Он резюмировал, у таких вылетов «нет шансов на успех».

3 мая официальный представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат признал, что представители Запада не готовы в ближайшее время поставить Киеву F-16. Он добавил, что некоторые страны, которые входят в НАТО, стоят в очереди на передачу им истребителей по восемь и более лет.

Украинский президент Владимир Зеленский оценил перспективу получения Киевом истребителей F-16. Он заявил, что это такой же сложный вопрос, как и консолидация европейских стран относительно вступления государства в Европейский союз и НАТО.

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Марина Совина
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