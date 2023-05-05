Диетолог предупредила о смертельной опасности повторно разогретых продуктов

Диетолог Ким Линдсей: разогретые картофель и шпинат могут вызвать ботулизм и рак

Повторно разогретые яйца, рис, картофель и шпинат могут стать причиной сильного пищевого отравления, поражения нервной системы и даже рака. О смертельной опасности некоторых продуктов рассказала диетолог из Австралии Ким Линдсей в интервью для Daily Mail.

Линдсей предупредила, что опасным для здоровья является повторно разогретый ужин из риса. По ее словам, в сухой крупе содержатся споры бактерий Bacillus cereus, которые не погибают даже при термальной обработке. Чтобы снизить риск отравления, Линдсей посоветовала промывать крупу перед варкой и есть ее сразу после готовности. Также не следует доедать вчерашний картофель и картофельное пюре, говорит диетолог, особенно если они стояли при комнатной температуре более двух часов. Она объяснила, что в корнеплодах начинают размножаться бактерии, которые вызывают ботулизм — заболевание, поражающее нервную систему.

Еще одним продуктом, который, по словам Линдсей, может вызвать отравление и даже рак, является шпинат. По словам специалистки, в нем содержатся нитраты, которые сами по себе безвредны, но при нагревании и взаимодействии с живущими во рту бактериями могут преобразоваться в нитриты, обладающие канцерогенностью. Нитраты также содержатся в редисе, моркови, китайской капусте и репе. Линдсей добавила, что, помимо рака, листья шпината могут вызывать одну из наиболее опасных пищевых болезней — листериоз. По ее словам, наибольший риск для заражения представляют собой готовые магазинные салаты.

Наконец никогда, по мнению диетолога, не следует разогревать готовые яйца, поскольку в них могут содержаться бактерии сальмонеллы, вызывающие сильное отравление. Если подогревать яичницу в микроволновке, даже при высокой температуре, создается благоприятная среда для размножения бактерий, а следовательно, риск заболеть возрастает, объяснила эксперт.

Линдсей считает, что, не опасаясь, можно повторно подогревать такие продукты, как рыба, курица и мясные деликатесы. Термическая обработка поможет уничтожить в них вредоносные бактерии, отметила диетолог.

Ранее врач-терапевт Ольга Чиркова предупредила об опасности красного мяса для человека. По ее мнению, любители шашлыка, вяленого мяса и строганины рискуют заразиться бычьим цепнем, который вызывает у человека тениаринхоз.