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14:39, 27 января 2023Забота о себе

Врач перечислила рискующих заразиться бычьим цепнем россиян

News.ru: теравет Чиркова предупредила любителей шашлыка о риске заражения бычьим цепнем

Фото: Wikimedia

Заразиться бычьим цепнем — паразитическими ленточными червями семейства Тенииды, которые поражают крупный рогатый скот и вызывают тениаринхоз у человека, — рискуют россияне, которые любят есть шашлыки, вяленое мясо и строганину. Людей в группе риска в беседе с News.ru перечислила врач-терапевт Ольга Чиркова.

По словам специалиста, это заболевание поражает человека в том случае, если он употребляет в пищу сырое или недостаточно термически обработанное мясо, содержащее инвазивные личинки (финны). Кроме того, отметила Чиркова, заразиться бычьим цепнем можно при нарушении гигиенических норм во время приготовления блюда.

«По статистике, чаще болеют мужчины. Женщины обычно заражаются, пробуя на вкус сырой фарш», — предупредила терапевт.

Ранее диетолог-эндокринолог Елена Щетинина заявила, что частое употребление красного мяса может оказаться смертельно опасным для здоровья. Для того, чтобы не допустить образования опухоли в кишечнике, необходимо употреблять овощи вместе с мясом, добавила эксперт.

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Варвара Кошечкина
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