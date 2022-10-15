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01:59, 15 октября 2022Забота о себе

Диетолог предупредила о смертельной опасности употребления красного мяса

Диетолог Щетинина: из-за частого употребления красного мяса возникает онкология кишечника

Фото: Pixabay

Диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина в беседе с Ura.ru предупредила о том, что частое употребление красного мяса может оказаться смертельно опасным для здоровья. Она пояснила, что для того, чтобы не допустить образования онкологии в кишечнике необходимо употреблять овощи вместе с мясом.

«Были проведены исследования, что если человек в большом количестве потребляет красное мясо, то у него чаще возникают онкопроцессы в кишечнике. Поэтому наше питание должно быть сбалансированным и состоять не только из мяса. Для того, чтобы затормозить процессы онкообразования мы должны наладить процесс выведения распада того же белка. Чтобы активнее они выводились, вместе с мясом обязательно нужно съедать клетчатку, которая содержится в овощах», — заявила специалист.

Помимо частоты употребления мяса врач призвала обратить внимание на порции продукта, которые человек употребляет. Она отметила, что съедая вместе с мясом большое количество жиров животного происхождения уровень холестерина значительно повышается, что, в свою очередь, приводит к развитию атеросклеротических заболеваний.

Ранее диетолог Алексей Калинчев рассказал, что при отказе от мяса нужно есть больше кисломолочных продуктов и яиц. По его словам, отказ от мяса не нанесет вред здоровью, если компенсировать недостаток белка за счет других продуктов животного происхождения.

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Марина Совина
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