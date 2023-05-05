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15:59, 5 мая 2023Экономика

Мировые цены на продовольствие выросли

ФАО: индекс мировых цен на продовольствие вырос в апреле на 0,6 процента

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Мировые цены на продовольствие выросли впервые с начала года. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Индекс цен ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на наиболее продаваемые продовольственные товары, в апреле незначительно увеличился (на 0,6 процента) и составил в среднем 127,2 пункта против 126,5 пункта в марте. Однако его значение почти на 20 процентов ниже рекордно высокого уровня апреля 2022 года.

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Агентство отметило, что текущее повышение индекса отразило рост цен на сахар, который подорожал на 17,6 процента по сравнению с мартом, достигнув самого высокого уровня с октября 2011 года, и мясо (плюс 1,3 процента). Главный экономист ФАО Максимо Тореро также упомянул, что рост цен на рис «вызывает крайнюю тревогу». Перспективы производства этой зерновой культуры в 2023-2024 году неоднозначны из-за влияния погодного явления Ла-Нинья (снижение температуры поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана — прим. «Ленты.ру»).

Торреро также сказал, что по мере восстановления экономики после значительного спада спрос будет увеличиваться, оказывая давление на цены на продовольствие. Он отметил важность продления зерновой сделки, которое позволит избежать скачка стоимости пшеницы и кукурузы.

Ранее европейское статистическое агентство Eurostat сообщило, что в апреле годовая инфляция в зоне евро достигла семи процентов. Главным драйвером роста цен в прошлом месяце стало удорожание продуктов питания, алкоголя и табака — в этом сегменте инфляция составила 13,6 процента.

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Влада Горячева
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