В России предупредили о росте цен из-за проблем с зерновой сделкой

В Госдуме предупредили о росте цен из-за нерешения проблемных вопросов по зерновой сделке

Нерешение проблемных вопросов по зерновой сделке угрожает ростом цен на зерно и удобрения уже в ближайший месяц. Производственные мощности окажутся невостребованными, а социальное напряжение вырастет, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Его цитируют «Известия».

По мнению Гаврилова, у зерновой сделки были хорошие перспективы, а Россия предпринимала все возможные усилия для того, чтобы обеспечить развивающиеся страны зерном и удобрениями. Однако западные партнеры не хотят разблокировать систему SWIFT и давят на импортеров в части кредитования поставок, страхования и цен на фрахт судов.

Соглашение по созданию безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного было подписано 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Сделка при этом также предполагала снятие ограничений на экспорт российских удобрений. Москва считает, что эта часть соглашения выполняется медленно.

Россия согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней после истечения срока ее действия 18 марта. По словам дипломатов, позиция Москвы будет определяться в зависимости от «реального прогресса» по нормализации сельхозэкспорта. Пока же продление сделки в Кремле назвали жестом доброй воли.