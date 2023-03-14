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13:19, 14 марта 2023Мир

В Кремле рассказали о жесте доброй воли России

Песков: продление зерновой сделки — это жест доброй воли со стороны России
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Москва надеется, что вторая часть зерновой сделки, которая предполагает ослабление антироссийских санкций, будет реализована. Согласие России продлить договор — это уже жест доброй воли, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«Как вы понимаете, сделка не может стоять на одной ноге, поэтому в целом условия для продления относительные», — отметили в Кремле. Песков также назвал продление зерновой сделки со стороны Москвы жестом доброй воли.

Во вторник, 14 марта замглавы МИД России Александр Грушко рассказал, что соглашение по созданию безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного продлена. Договор был подписан 22 июля 2022 года между представителями России, Турции, Украины и ООН.

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Виктория Кондратьева
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