Блогершу раскритиковали в сети за неожиданный метод выпрямления волос

Блогерша Дайкири выпрямила мокрые волосы утюжком и удивила подписчиков

Блогерша Дайкири (фамилия неизвестна) раскрыла неожиданный метод выпрямления волос и подверглась критике в сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом daquirii65, чей блог насчитывает более 207,2 тысячи подписчиков, отделила часть мокрых после мытья волос и провела утюжком по всей длине пряди. В ролике видно, как над локонами юзерши поднимается пар. По ее словам, данный способ делает волосы более блестящими и мягкими. «Так я сохраняю свои пряди шелковистыми», — заявила она.

Подписчики удивились поступку Дайкири, о чем написали в комментариях под постом. «Как облысеть к 40 годам», «Я сквозь камеру почувствовала запах волос», «Лучше бы это был парик», «Прошу вас, не делайте так», «От такого метода испортится даже прикорневая зона волос», — возмутились они.

Ранее в мае косметолог-трихолог Виктория Ощепкова перечислила россиянам способы сохранить качество волос. В первую очередь специалист посоветовала сушить волосы феном на программе с прохладной температурой и с использованием термозащиты. Помимо этого, Ощепкова напомнила о важности употребления необходимых микроэлементов и витаминов, которые улучшают внешний вид локонов.