Умерла последняя самка редчайшего вида священных черепах

New York Post: во Вьетнаме умерла последняя самка редчайших черепах Rafetus swinhoei

Во Вьетнаме умерла последняя самка мягкотелых черепах Свайно (Rafetus swinhoei), которые считаются священными. Об этом сообщает New York Post.

Тело редчайшего животного было обнаружено в конце апреля в озере Донгмо на территории Ханоя. После смерти этой черепахи в мире осталось только два ее сородича, причем оба они самцы. Один живет в озере Суанкхань во Вьетнаме, а второй — в зоопарке китайского города Сучжоу. При этом один из двух оставшихся представителей вида страдает импотенцией.

В интервью журналу Time директор программы по защите азиатских черепах Тим Маккормак назвал смерть последней представительницы вида «настоящим ударом». «Это была крупная самка, обладавшая, по всей видимости, отличными репродуктивными способностями. Теоретически она могла бы откладывать более ста яиц в год», — заявил он.

Погибшая в апреле самка была впервые замечена в озере Донгмо в 2020 году, что дало исследователям надежду на возрождение вида. Однако теперь его существование находится под вопросом. Специалист по охране природы Форрест Галанте заявил, что единственным способом спасти мягкотелых черепах Свайно от полного исчезновения может стать использование технологий клонирования.

Черепахи Свайно (Rafetus swinhoei) относится к семейству трехкоготных черепах надсемейства мягкотелых черепах. Длина их панциря может достигать 109 сантиметров, а вес — 200 килограммов, при этом самки обычно крупнее самцов. Срок жизни представителей этого вида составляет от 80 до 100 лет.

Прежде мягкотелые черепахи Свайно жили в Северном Вьетнаме и Китае, однако из-за неконтролируемой охоты и сокращения естественного ареала их обитания вид оказался на грани вымирания.

С Rafetus swinhoei связано множество легенд. Согласно одной из них, черепаха этого вида подарила вьетнамскому герою Ле Лою меч, с помощью которого он отразил вторжение китайских захватчиков.

В марте 2022 года сообщалось, что в американском штате Алабама специалисты нашли восточную индиговую змею, считавшуюся вымершей. Редчайшую рептилию заметили во второй раз за 60 лет.