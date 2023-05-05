Стало известно о ликвидации полковника СБУ в зоне СВО

ANNA-NEWS: российские военные ликвидировали полковника СБУ Ярцева в зоне СВО

Российские военные ликвидировали полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Михаила Ярцева в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал ANNA-NEWS.

Из сообщения стало известно, что полковник погиб 2 мая на территории Донецкой народной республике (ДНР). Его гибель подтвердили на странице администрации села Нерубайское Одесской области в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

4 мая появилась информация о гибели в зоне СВО командира роты 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) «Холодный Яр» ВСУ Александра Немашкало с позывным Севен. Он был ликвидирован в Артемовске (украинское название — Бахмут).

В конце апреля в зоне боевых действий погиб самый результативный зенитчик ВСУ Андрей Линийчук с позывным Кельт. Украинский сержант был уничтожен артиллерийским огнем, его гибель подтвердил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.