«РВ»: командира роты 93-й бригады «Холодный Яр» ВСУ Немашкало уничтожили в Артемовске

Командира роты 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) «Холодный Яр» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Немашкало с позывным Севен уничтожили в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Офицер 1-й механизированной роты 93 ОМБр ликвидирован в боях за город, видимо, вместе со своей бронетехникой», — говорится в публикации.

Ранее появились кадры из стабилизационного пункта первой помощи 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр», находящегося в районе Артемовска, куда доставляют искалеченных, но живых солдат, сражавшихся в городе. По снимкам можно понять, что украинские военные несут огромные потери.

Кроме того, Российская армия в Артемовске уничтожила командира элитного подразделения ВСУ Александра Чернигова, который командовал группой 73-го морского центра спецназначения, части специальной разведки Военно-морских сил Украины. Он погиб 24 апреля, в тот же день был ликвидирован другой офицер Сил специальных операций ВСУ, Владимир Ободенко.