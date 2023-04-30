Стало известно о гибели самого результативного зенитчика ВСУ в зоне СВО

RusVesna: в зоне СВО уничтожен артогнем зенитчик-рекордсмен ВСУ с позывным Кельт

В зоне проведения специальной военной операции погиб самый результативный зенитчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Линийчук с позывным Кельт. Об этом сообщает «Русская Весна» со ссылкой на заявление 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Как стало известно изданию, украинский сержант был уничтожен артиллерийским огнем. Отмечается, что он первым успешно применил в бою переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak.

Гибель военнослужащего подтвердил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что на счету Линийчука наибольшее количество сбитых воздушных объектов среди всех ВСУ, в том числе 16 дронов «Орлан», один беспилотник Zala и даже боевой вертолет Ка-52, за что Кельт получил орден «За мужество».

Ранее сообщалось, что российские войска в результате ракетного удара ликвидировали более 200 военнослужащих Украины в Донецкой народной республике (ВСУ). При этом еще 280 бойцов ВСУ были эвакуированы с различными ранениями.

