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08:16, 5 мая 2023Мир

Лавров прибыл на заседание СМИД ШОС

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на заседание СМИД ШОС
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Как отметила Захарова, на заседании его приветствовал индийский коллега Субраманьям Джайшанкар.

По информации «Ведомостей», Лавров прибыл в индийский штат Гоа для обсуждения расширения ШОС. Предполагается, что главы МИД стран ШОС, среди прочего, утвердят проект решения совета лидеров стран о предоставлении статуса государства-члена Ирану, а также обсудят обращение Белоруссии о возможном ускорении процедуры ее приема в организацию.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества на высшем уровне запланирован на 3–4 июля в Нью-Дели.

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Марина Совина
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