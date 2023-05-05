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03:57, 5 мая 2023Мир

Названа цель визита Лаврова в Гоа

Ведомости: Сергей Лавров приехал в Индию для обсуждения расширения ШОС

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл 4 мая в индийский Гоа для обсуждения расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом пишут «Ведомости».

Предполагается, что главы МИД стран ШОС, среди прочего, утвердят проект решения совета лидеров стран о предоставлении статуса государства-члена Ирану, а также обсудят обращение Белоруссии о возможном ускорении процедуры ее приема в организацию. Саммит ШОС на высшем уровне запланирован на 3–4 июля в Нью-Дели.

29 апреля Лавров указал, что основой многополярного мироустройства должны являться баланс интересов, общепризнанные нормы международного права и взаимное уважение, а не на страх. По мнению главы российской дипломатии, в таком подходе заинтересован весь мир. «Сегодня всем необходимо признать необратимость формирования более справедливой полицентричной системы мироустройства», — отметил он.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, которую основали лидеры Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана 15 июня 2001 года. 9 июня 2017 года к ней присоединились Индия и Пакистан. ШОС занимается укреплением стабильности и безопасности на территории стран-участниц, борьбой с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и наркотрафиком, а также развитием экономики, энергетики, научного и культурного сотрудничества.

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Марина Совина
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