Выявлены характерные изменения лица при умственных усилиях

Зафиксированы характерные изменения лица при умственной работе

Международная команда ученых из Университета Макгилла в Канаде и Университета Радбуда в Нидерландах выявила характерные изменения лица при умственных усилиях. Результаты исследования опубликованы в журнале Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience.

В ходе работы авторы изучили, как реагируют определенные мышцы лица, когда люди размышляют об издержках и выгоде, связанных со сложной задачей. Одна из популярных теорий гласит, что люди прикладывают когнитивные усилия, когда затраты на них (умственная работа, необходимая для выполнения задачи) перевешиваются ее преимуществами (вознаграждением).

Для того чтобы зафиксировать этот процесс в эксперименте, специалисты использовали электрофизиологические измерения преходящих эмоций — состояний аффекта. Внимание было сосредоточено на скуловой мышце (отвечающей за улыбку) и мышце, сморщивающей бровь (отвечающей за нахмуривание бровей). С помощью электромиографии лица (fEMG) удалось зарегистрировать очень быстро (менее чем за секунду) возникающие активности этих групп мышц, которые отражали положительный или негативный аффект у 44 испытуемых. Участников попросили выполнить сложную задачу по арифметике в уме, за которую они получили бы зачеты по курсу. Перед выполнением некоторых заданий им сказали, насколько трудными они будут.

Исследователи обнаружили, что прикладывание умственных усилий связано с большей активностью в мышце, сморщивающей бровь. Именно нахмуривание мышц может отражать процесс принятия решений, который ранее сложно было зафиксировать экспериментальным путем. При этом активность мышцы снижалась при выполнении сложной арифметической задачи ради возможности получения более крупных сумм денег. Ученые считают, что одним из механизмов, с помощью которого люди решают, сколько усилий они должны приложить к задаче, является сопоставление негативных чувств, связанных с умственными затратами, с позитивными мыслями о возможной выгоде.