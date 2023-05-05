В МВД отреагировали на сообщения о нападении на полицейских в Москве

Представитель ГУ МВД Васенин опроверг сообщения о нападении на полицейских в Москве

Информация о нападении на полицейских на юго-западе Москвы не соответствует действительности. Об этом заявил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. Его слова приводит РИА Новости.

Утром 5 мая Telegram-канал Baza сообщил о том, что злоумышленники попытались вскрыть банкомат на Профсоюзной улице. Отмечалось, что сработала сигнализация, и на место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Также было указано, что воры якобы обстреляли полицейских и убежали с места происшествия.

«Информация о нападении на сотрудников полиции в Москве на Профсоюзной улице, размещенная в одном из Telegram-каналов, не соответствует действительности», — заявил Васенин.

Ранее сообщалось, что в башкирском городе Белорецке полиция спасла мигрантов, пристававших к школьницам, от толпы разгневанных жителей. По словам несовершеннолетних, работники из Таджикистана подъехали к ним на машине и начали делать им недвусмысленные намеки. Отец одной из школьниц решил разобраться с мигрантами сам, но был избит.