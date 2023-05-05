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06:00, 5 мая 2023Спорт

Бывший чемпион UFC назвал похожего на Нурмагомедова бойца ММА

Генри Сехудо заявил, что в технике Белала Мухаммада похож на Хабиба Нурмагомедова
Белал Мухаммад

Белал Мухаммад. Фото: Christopher Pike / Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо на своем YouTube-канале назвал спортсмена, похожего на российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова.

Сехудо отметил технику американца Белала Мухаммада, близкую к технике россиянина. «Если есть кто-то, похожий на Хабиба по боевой стойке или по проведению тейкдаунов, — это Мухаммад. Он такой же фристайлер. Ты будешь двигаться, но он все равно сделает с тобой то, что захочет», — заявил экс-чемпион. Он добавил, что главное оружие американца — это его упорство.

34-летний Мухаммад за карьеру одержал 22 победы и потерпел три поражения. Еще один поединок с его участием признан несостоявшимся.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.

Андрей Стрельцов
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