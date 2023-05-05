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23:27, 5 мая 2023Россия

Власти опровергли сообщения о попытке прорыва диверсантов на территорию России

Подольный опроверг сообщения о попытке прорыва диверсантов на территорию Брянской области

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Информация о попытке украинских диверсионных групп прорваться на территорию Брянской области через приграничный Стародубский район не соответствует действительности. Об этом сообщил ТАСС глава администрации района Александр Подольный.

«Такого не было. Нам такая информация не поступала. Со всеми, с кем нужно, я беседовал. Все хорошо, все спокойно», — заявил он.

Так власти опровергли сообщение Telegram-канала Mash о том, что несколько десятков диверсантов на пикапах попытались проникнуть на российскую территорию через приграничный Стародубский район.

Ранее в Краснодарском крае задержали группу диверсантов, атаковавших Ильский нефтеперерабатывающий завод. Они проникли в трубу для выгрузки нефти и нефтепродуктов диаметром около 1500 мм, по которой попытались скрыться, но неудачно.

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Марина Совина
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