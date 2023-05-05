На Кубани задержали атаковавшую нефтеперерабатывающий завод группу диверсантов

На Кубани задержали группу диверсантов, атаковавших Ильский нефтеперерабатывающий завод

В Краснодарском крае задержали группу диверсантов, атаковавших Ильский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что сообщники подорвали одну из установок с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), после чего попытались скрыться с места ЧП по трубопроводу.

При этом ранее сообщалось, что атаку на завод на Кубани утром 5 мая совершил беспилотник. Отмечалось, что дрон попал в воздушный охладитель компрессорной станции, после чего начался пожар на площади 60 квадратов — его быстро потушили.

Первый раз после атаки беспилотника пожар на Ильском НПЗ на Кубани начался в ночь на 4 мая — почти два дня назад. Тогда нефтезавод атаковали четыре беспилотника. Известно, что первый дрон не достиг своей цели и упал на территории НПЗ, спустя 20 минут после этого там начался пожар. В результате атаки оказался разрушен один резервуар с нефтепродуктами, второй из них, в котором было 85 процентов солярки, загорелся.

В сети впоследствии появились кадры атаки беспилотников на нефтезавод. На видеозаписи сначала слышен шум, затем вдали видна световая вспышка, за который следует громкий звук взрыва.