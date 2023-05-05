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13:17, 5 мая 2023Россия

10-летней девочке с инвалидностью отказали в зачислении в российскую школу

В Самарской области 10-летнюю девочку с инвалидностью отказались зачислять в школу

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Сызрани Самарской области 10-летнюю девочку с инвалидностью отказались зачислять в пятый класс школы. Об этом сообщает региональный портал 63.ru.

Мать ребенка написала жалобу главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Женщина пояснила, что в зачислении ее дочери, которая передвигается на инвалидной коляске, отказало руководство учебного заведения.

Позже Бастрыкин поручил руководителю областного следственного управления Марату Галиханову провести процессуальную проверку и предоставить в Москву доклад о ее результатах.

В феврале сообщалось, что на Кубани водитель выгнал из маршрутки школьницу с инвалидностью из-за отсутствия наличных денег. Мать девочки объяснила, что ее дочь ходит в коррекционную школу восьмого вида, где детей обучают чтению, счету и письму.

По утверждению женщины, ее дочь около получаса простояла на морозе и заболела.

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Анна Щербакова
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